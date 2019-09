Trovato in possesso di marijuana, 48enne arrestato nel catanzarese

I Carabinieri di Pentone hanno arrestato un 48enne, S.A., con precedenti in materia di droga, il quale, sottoposto a normale controllo sulla pubblica via, è stato trovato in possesso di una modica quantità di marijuana.

Tuttavia, i precedenti specifici dell’uomo ed il suo nervosismo manifestato sul momento, hanno insospettito la pattuglia, che ha deciso di estendere gli accertamenti anche all’abitazione, all’interno della quale sono stati rinvenuti circa 80 grammi di marijuana in una busta, un bilancino di precisione e 150 euro in contanti, ritenuti provento di attività di spaccio.

Il tutto é stato sottoposto a sequestro penale, mentre per l’uomo sono scattate le manette per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Il soggetto, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria é stato provvisoriamente ricondotto presso la propria abitazione, agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.