Trovato un cadavere nel centro storico di Gioiosa Jonica, indagini

Giallo a Gioiosa Jonica, nella Locride. Alcune persone hanno trovato in una stradina del centro storico il cadavere di una persona avvolto in un lenzuolo macchiato in più punti di sangue.

Sul posto, dopo alcune segnalazioni telefoniche giunte al 112, ci sono i carabinieri della Compagnia di Roccella Jonica e della Stazione di Gioiosa Jonica e il personale del 118.

Sul luogo del ritrovamento del cadavere arrivati i carabinieri del Servizio investigazioni scientifiche del Comando provinciale di Reggio Calabria. Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Locri.

Si tratterebbe di un cittadino extracomunitario presumibilmente di nazionalità indiana. È quanto é emerso dai primi accertamenti effettuati dai carabinieri.

Dopo i primi rilievi da parte del Servizio investigazioni scientifiche del Comando provinciale di Reggio Calabria dell’Arma, il corpo, su disposizione della Procura della Repubblica di Locri, che coordina le indagini, è stato trasferito nell’obitorio dell’ospedale di Locri per essere sottoposto ad autopsia allo scopo di accertare le cause della morte