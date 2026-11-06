Truffa ad un’anziana con il sistema del “finto finanziere”, 23enne arrestato

La Polizia di Stato di Reggio Calabria ha arrestato un giovane di 23 anni in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per truffa aggravata ai danni di un’anziana.

L’operazione, condotta dalla Squadra Mobile e coordinata dalla Procura della Repubblica guidata da Giuseppe Borrelli, riguarda fatti risalenti al 27 agosto scorso.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la vittima è stata contattata telefonicamente da un falso maresciallo della Guardia di Finanza.

Con il pretesto di dover attivare una polizza assicurativa, la donna è stata indotta ad aprire la porta al 23enne, consegnandogli gioielli e monili d’oro per un valore complessivo di circa 6mila euro.

Le indagini si sono avvalse delle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona e dei rilievi della Scientifica, che hanno consentito di isolare un’impronta digitale riconducibile all’indagato. Il procedimento si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari.