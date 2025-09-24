Truffa agli anziani: l’inganno del “finto incidente” miete un’altra vittima

Continuano a mietere vittime le truffe agli anziani, con i malviventi che non esitano a colpire anche le zone più isolate.

L’ultimo grave episodio si è verificato a Rossano (CS), dove una donna anziana, sola in casa, è stata ingannata e derubata di circa 8.000 euro tra contanti e gioielli.

​Il copione della truffa è un classico ormai consolidato, noto come l’inganno del “finto incidente”.

L’anziana ha ricevuto una telefonata concitata in cui le veniva comunicato che un suo caro parente era rimasto coinvolto in un grave sinistro stradale.

Con una narrazione abile e pressante, i truffatori hanno creato un clima di panico e urgenza, convincendo la donna che l’unica via per evitare conseguenze legali peggiori per il familiare fosse consegnare immediatamente una somma di denaro.

​In preda all’ansia e senza la possibilità di verificare la situazione, la vittima ha ceduto alla richiesta, consegnando denaro e preziosi agli sconosciuti che si sono presentati alla sua porta.

​

Questo episodio sottolinea ancora una volta la vulnerabilità delle persone anziane, spesso prese di mira per la loro fiducia e la loro tendenza a reagire emotivamente di fronte a notizie che riguardano i propri cari. Le forze dell’ordine rinnovano l’appello a parenti e vicini affinché siano sempre vigili e forniscano supporto, ricordando di non aprire la porta a sconosciuti e di contattare immediatamente il 112 in caso di sospetti.