Truffa ai danni di un’anziana, due truffatori arrestati dopo inseguimento sull’A2

Un inseguimento di 40 km lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo ha portato all’arresto di due persone, accusate di aver truffato un’anziana signora di Reggio Calabria.

L’operazione è stata condotta dagli agenti della Polizia Stradale di Vibo Valentia e della sottosezione di Palmi, che hanno intercettato il veicolo sospetto dopo una segnalazione.

La vittima era stata contattata telefonicamente da un falso intermediario che, con un inganno crudele, l’aveva indotta a credere che suo figlio fosse coinvolto in un grave incidente stradale.

Secondo la telefonata, una donna e un bambino erano rimasti feriti e per evitare conseguenze legali sarebbe stato necessario versare una somma di denaro.

Sotto shock e preoccupata per il presunto coinvolgimento del figlio, l’anziana aveva consegnato ai truffatori 2.250 euro in contanti, oltre a vari oggetti in oro e preziosi.

Dopo la denuncia della vittima ai Carabinieri di Reggio Calabria, la Polizia Stradale ha ricevuto la segnalazione dell’auto sospetta in fuga verso nord.

Ne è seguito un inseguimento lungo l’A2, conclusosi nei pressi dello svincolo di S. Onofrio, dove gli agenti sono riusciti a fermare il veicolo. A bordo si trovavano un uomo e una donna, poi arrestati.

Durante la perquisizione del mezzo, gli agenti hanno trovato la somma di denaro sottratta all’anziana e una sacca abilmente occultata contenente gioielli, bracciali e orologi, che si sono rivelati essere il bottino della truffa.

I due truffatori sono stati posti agli arresti domiciliari. Venerdì, il G.I.P. del Tribunale di Vibo Valentia ha convalidato l’arresto, applicando la misura cautelare dell’obbligo di dimora. Nel frattempo, tutto il denaro e i beni sottratti sono stati restituiti alla legittima proprietaria.

L’indagine è ancora in corso e il procedimento penale si trova nella fase preliminare, nel rispetto del principio di presunzione d’innocenza fino all’esito del giudizio.