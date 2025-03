Truffa sui fondi per giovani imprenditori agricoltori, danno erariale per oltre mezzo milione di euro

La Procura regionale presso la Corte dei Conti – Sezione giurisdizionale Calabria – ha emesso tre atti di citazione a giudizio nei confronti di altrettanti imprenditori agricoli calabresi, a cui viene contestato un danno erariale complessivamente superiore al mezzo milione di euro.

Le indagini hanno permesso di accertare i profili di responsabilità erariale da parte degli imprenditori. Le Fiamme Gialle hanno portato alla luce irregolarità nell’assegnazione di fondi destinati al Programma di Sviluppo Rurale e alla Politica Agricola Comune, erogati dalla Regione Calabria, in danno del bilancio dell’Unione Europea.

Le risorse, finalizzate al sostegno di giovani agricoltori per l’avvio delle attività agricole e al ricambio generazionale nello specifico settore, erano state destinate a tre soggetti privi dei requisiti normativamente previsti, in quanto, in realtà, non erano agricoltori attivi ma studenti universitari fuori sede, peraltro in località ben distanti da quelle di ubicazione dei terreni.

Sulla base degli elementi raccolti, la Corte dei Conti ha contestato loro un danno erariale pari a oltre 526.000 euro, oltre agli accessori di legge e alle spese di giustizia.