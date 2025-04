Truffano anziana con “sua figlia è in arresto” e fuggono con 14mila euro, individuati e denunciati

Utilizzando la scusa del falso arresto, due soggetti, un uomo ed una donna, hanno truffato un’anziana di Nicotera ma sono stati identificati e per uno degli indagati è scattata la misura cautelare dell’obbligo di dimora.

La donna, il 12 marzo 2024, si è presentata alla Stazione dei carabinieri per denunciare la truffa: due sconosciuti, un uomo e una donna, si erano introdotti nella sua abitazione raccontandole che la figlia si trovava in una caserma dell’Arma a causa di presunti problemi giudiziari.

Con tono allarmato e pressante, i due avevano chiesto con urgenza la somma di 14.000 euro in contanti, necessari, a loro dire, per “risolvere” la situazione. La donna, sconvolta e temendo per la sorte della figlia, ha consegnato il denaro. I truffatori sono poi fuggiti, facendo perdere le proprie tracce.

Grazie alle prime testimonianze raccolte sul posto, i carabinieri sono riusciti ad acquisire dettagli preziosi. Una residente aveva notato parzialmente la targa del veicolo utilizzato dai malviventi per dileguarsi.

Da lì, con il supporto dei sistemi di videosorveglianza della zona, gli investigatori sono risaliti all’intera targa, riconducibile a un’auto a noleggio.

Ha preso così avvio un’indagine paziente e meticolosa: i militari dell’Arma hanno richiesto alla società di noleggio i dati del contratto e, soprattutto, le informazioni Gps sul tracciato dell’auto il giorno del raggiro.

L’incrocio di questi dati con i tabulati telefonici ha permesso di identificare con chiarezza i due presunti responsabili: un uomo e una donna, entrambi originari della Campania.

L’attività investigativa si è conclusa nei giorni scorsi con la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia, guidata da Camillo Falvo. Su richiesta del magistrato titolare dell’indagine, il Gip ha disposto la misura cautelare notificato dal Reparto territoriale dei carabinieri di Mondragone.