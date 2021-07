Truffe a persone anziane, il finto avvocato

Sono sempre più gli anziani che denunciano e che non cadono nei raggiri dei truffatori. Questo anche grazie al vostro aiuto. D’estate i truffatori non vanno in vacanza. Una delle classiche truffe è quella del finto avvocato.

Un signore dai modi gentili al telefono si presenta come un avvocato e avvisa l’anziano che un familiare, di solito un figlio o un nipote, è stato responsabile di un incidente e che ha necessità di ricevere del denaro per non avere problemi con la giustizia.

È un complice a presentarsi dall’anziano per ritirare soldi e gioielli. Continuate a parlare con i vostri anziani e aiutateli a difendersi.