Truffe e raggiri per migliaia di euro, finto maresciallo arrestato dai veri carabinieri

I carabinieri di Varapodio hanno arrestato un soggetto gravemente indiziato del reato di truffa aggravata. L’operazione è stata condotta con il supporto dei Carabinieri della Compagnia di Marano di Napoli, territorio in cui l’uomo è stato rintracciato e successivamente e posto ai domiciliari.

La denuncia di un cittadino, arrestato il truffatore

L’indagine trae origine dalla denuncia presentata da un cittadino del posto, vittima di un raggiro particolarmente insidioso che gli ha causato un danno economico di diverse migliaia di euro. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il piano criminoso si sarebbe sviluppato attraverso un collaudato schema: la vittima è stata contattata telefonicamente da un sedicente appartenente alle Forze dell’Ordine. Con abili artifici e raggiri, il truffatore ha prospettato il coinvolgimento dell’autovettura del padre anziano in una presunta rapina.

Il raggiro del “finto maresciallo”

Per rendere credibile la messinscena, il malvivente ha annunciato l’imminente arrivo presso l’abitazione di “Carabinieri in borghese” incaricati di verificare la provenienza di denaro e gioielli custoditi in casa.

Poco dopo, un uomo si è effettivamente presentato al domicilio, riuscendo a conquistare la fiducia dell’anziano e convincendolo a consegnare contanti e preziosi all’interno di una busta, con la scusa di una verifica tecnica. Ottenuto quanto richiesto, il truffatore si è rapidamente allontanato, salendo a bordo di un’auto guidata da un complice.

Le indagini

La meticolosa attività investigativa condotta dai Carabinieri della Stazione di Varapodio, supportata da riscontri tecnici e da un attento controllo del territorio, ha consentito di identificare il presunto autore del reato. L’uomo, individuato nell’area di Marano di Napoli, è stato quindi arrestato e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

Un fenomeno odioso e diffuso

L’operazione conferma l’attenzione dell’Arma nei confronti di un fenomeno criminale particolarmente odioso, che sfrutta indebitamente il prestigio delle Istituzioni per indurre le vittime in errore. Si tratta di truffe che colpiscono soprattutto persone anziane, facendo leva sui loro affetti più cari e provocando danni economici e psicologici rilevanti.