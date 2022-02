Truffe online, tentativi di phishing con false convocazioni di giustizia

Tentativo di phishing in atto. A dare l’allarme è la Compagnia dei carabinieri di Albenga, ma anche la Polizia postale. Da diversi giorni stanno arrivando nelle caselle di posta elettronica false convocazioni di giustizia urgenti da parte di Europol a nome di Teo Luzi, generale del Corpo d’armata, comandante generale dei carabinieri nonché, responsabile della cooperazione internazionale di polizia.

Mail che informa il malcapitato destinatario di essere oggetto di”numerosi procedimenti legali in vigore ,in particolare in materia di pedopornografia”. Lo invita, pertanto, a mandare giustificazioni via mail entro 72 ore, per valutare eventuali sanzioni, pena la segnalazione alla Procura competente, (se non addirittura l’arresto), di una dettagliata relazione in cui si configura il soggetto come molestatore sessuale tanto che il suo nome finirebbe in elenchi che sarebbero divulgati al pubblico e tante altre amenità del genere.

Si tratta, come segnala anche il sito del ministero dell’Interno, di un truffa, un tentativo di phishing,un messaggio fraudolento che tenta di estorcere al malcapitato informazioni personali e non solo.

Amalia Feroleto