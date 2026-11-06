Truffe telefoniche alle gioiellerie a Catanzaro: i truffatori usano il numero “civetta” della Questura. L’allarme della Polizia

Una nuova e pericolosa frontiera dello spoofing telefonico prende di mira il tessuto commerciale della città. Nelle ultime ore, la Questura di Catanzaro ha diffuso un’allerta urgente rivolta in particolare ai titolari di gioiellerie e attività commerciali, messa in pericolo da una sofisticata truffa telefonica basata sulla contraffazione dell’identità istituzionale.

Come agiscono i truffatori: la tecnica del numero mascherato

​Il raggiro fa leva sulla fiducia che i cittadini ripongono nelle istituzioni. I malintenzionati contattano telefonicamente i negozianti fingendosi appartenenti alle Forze dell’Ordine. A rendere la telefonata estremamente credibile è il numero che compare sul display del cellulare della vittima: si tratta infatti del 0961889111, ossia il centralino ufficiale della Prefettura-Questura di Catanzaro.

Tuttavia, come spiegano gli investigatori, si tratta di una manipolazione tecnologica nota come caller ID spoofing: il numero reale viene falsificato per indurre il commerciante in un falso stato di sicurezza.

Durante la conversazione, i falsi agenti cercano di carpire dati sensibili sull’attività, chiedendo se vi siano situazioni anomale da segnalare e, soprattutto, informazioni dettagliate sulla quantità di oro, preziosi e denaro custoditi all’interno dell’esercizio commerciale.

La regola d’oro e i consigli per difendersi

​Dalla Questura arriva un chiarimento netto e definitivo che rappresenta il primo scudo contro il raggiro: le Forze dell’Ordine non richiedono mai telefonicamente informazioni sulle quantità di oro e preziosi custoditi nelle gioiellerie, né chiedono denaro, dati bancari o codici personali.

Per evitare di cadere nella trappola, gli investigatori raccomandano di seguire scrupolosamente alcune regole fondamentali:

​Non fidarsi del display: Il numero visualizzato sul telefono può essere contraffatto dai truffatori.

Mantenere il riserbo: Non comunicare mai per telefono dettagli sulla sicurezza del negozio, sul quantitativo di oro o su beni di valore presenti.

​Ignorare istruzioni sospette: Non seguire indicazioni ricevute al telefono o via WhatsApp da contatti non verificati.

Troncare la comunicazione: Interrompere immediatamente la chiamata e verificare contattando in prima persona le Forze dell’Ordine attraverso i canali ufficiali.

​Denunciare: Conservare eventuali messaggi ricevuti e segnalare tempestivamente ogni episodio sospetto.

La prevenzione e la condivisione rapida dell’allerta tra colleghi e collaboratori restano le armi principali per arginare questo fenomeno e tutelare la sicurezza del commercio locale.