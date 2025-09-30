Turismo, controlli a tappeto della Finanza nel soveratese: scoperte 22 strutture irregolari

I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza Catanzaro nei giorni scorsi hanno concluso un’attività di monitoraggio e controllo sul rispetto della normativa amministrativa e fiscale nei confronti dei titolari di strutture ricettive extra-alberghiere, bed and breakfast e case vacanze durante il periodo estivo.

In particolare, i militari della Compagnia di Soverato durante la stagione estiva hanno avviato un’attività di polizia economico-finanziaria mirata al riscontro dell’obbligo di registrazione ed esposizione del Codice Identificativo Nazionale obbligatorio da parte dei titolari di strutture ricettive e turistiche.

Attraverso un monitoraggio degli annunci pubblicati sui principali portali online, nonché controlli nelle strutture e riscontri con le banche dati in uso al Corpo, individuati 22 tra bed and breakfast e case vacanze tra Soverato, Montepaone, Davoli, Satriano, Badolato e San Sostene, sprovviste del Cin o non esposto, violazioni per le quali sono state elevate sanzioni pecuniarie complessive fino a un massimo di oltre 150 mila euro.

Nel corso delle attività ispettive, inoltre, per 9 delle 22 strutture individuate, sono state riscontrate violazioni al Testo Unico in materia di Pubblica Sicurezza, per le quali sono stati segnalati all’autorità giudiziaria i titolari che hanno omesso di comunicare gli ospiti alla banca dati Alloggiati web.