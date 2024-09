Turismo delle Radici, il 24 settembre evento di Confcommercio Calabria Centrale a Crotone

Si terrà martedì 24 settembre alle ore 10 e 30 presso la Camera di Commercio di Crotone in via Antonio De Curtis 2 l’evento promosso da Confcommercio Calabria Centrale “Turismo delle Radici. Dal dialogo alla collaborazione: sinergie tra enti locali ed imprese”.

Nell’anno delle radici italiane Confcommercio ha programmato un percorso di iniziative di approfondimento del tema per discutere delle opportunità di questo nuovo tipo di turismo per le imprese. Si tratta, infatti, di un asset destinato a conquistare una nuova fetta di mercato con sviluppi e bisogni propri, diversi dal turismo generico.

Per le imprese turistiche, il Turismo delle Radici rappresenta un’importante occasione di sviluppo economico e sociale. Grazie alla riscoperta delle tradizioni, della cultura e delle esperienze autentiche, questa tipologia di turismo può generare nuove possibilità di collaborazione e crescita per il territorio alimentate dalla nostalgia e dal desiderio di connessione con le proprie origini.

Ad intervenire all’iniziativa saranno Alberto Corti, responsabile settore Turismo di Confcommercio-Imprese per l’Italia; Letizia Sinisi, esperta di Turismo delle Radici e Lifestyle Travel Coach; Innocenza Giannuzzi, presidente Associazione Casa Calabria International; Maria Bruni, assessore alle Attività Produttive, Turismo, Crocieristica del Comune di Crotone; Antonella Perri, docente di Sociologia del Turismo e del Turismo Residenziale Unical; Cristina Porcelli, coordinatrice regionale Calabria Italea-Progetto PNRR Turismo delle Radici; Tullio Romita, direttore del master in “Esperto in organizzazione del Turismo delle Radici e presidente del corso di laurea in Scienze Turistiche dell’Università della Calabria. Ad introdurre e moderare i lavori il direttore Confcommercio Calabria Centrale Giovanni Ferrarelli.