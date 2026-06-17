​Turismo di lusso nel Golfo di Squillace: lo yacht “Antares Star” getta l’ancora a Soverato

Cresce l’attrattività della “Perla dello Jonio” per il turismo d’élite in questa prima metà di giugno. Nelle ultime ore, a catturare gli sguardi di residenti e bagnanti sul lungomare di Soverato è stata l’elegante sagoma del mega yacht “Antares Star”, arrivato a destinazione nel pomeriggio di oggi, mercoledì 17 giugno.
L’imbarcazione da diporto, che batte bandiera maltese come mostrato nei dettagli di tracciamento marittimo, è giunta nelle acque soveratesi dopo una traversata iniziata questa mattina in Sicilia.
Lo yacht ha infatti mollato gli ormeggi dall’ancoraggio di Taormina alle ore 05:21 UTC (le 07:21 locali), completando un tragitto di circa undici ore prima di fare il suo ingresso trionfale nel Golfo di Squillace.
Come visibile nello scatto ravvicinato, l’imbarcazione si presenta con una maestosa livrea totalmente bianca distribuita su più ponti. Dal punto di vista delle specifiche tecniche fornite dai sistemi di navigazione, l’Antares Star è un “pleasure craft” dalle dimensioni importanti, con una lunghezza di 33 metri e una larghezza di 7 metri, caratterizzato da un pescaggio di 2,5 metri.
Al momento del suo arrivo, stimato intorno alle 16:30, lo yacht procedeva a una velocità ridotta di 1.7 nodi per effettuare in sicurezza le manovre di posizionamento. La presenza di scafi di questa caratura conferma ancora una volta il forte richiamo internazionale della costa catanzarese, capace di attrarre armatori e visitatori alla ricerca delle bellezze naturali e della qualità delle acque che contraddistinguono il litorale di Soverato.