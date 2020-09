Turismo e innovazione, Progetto Civico per Satriano guarda al futuro

Nella giornata di ieri, la coalizione Progetto Civico per Satriano ha lanciato sulla propria pagina Facebook il primo video itinerante sull’innovativo programma amministrativo redatto dai gruppi civici “Il Ponte” e “Satriano In Comune”.

La coalizione con candidato a sindaco Franco Maida si sta proponendo sui social network con una campagna innovativa, basata su contenuti di alta qualità e progetti futuristici che costituiranno le basi della futura gestione della res publica satrianese.

Il primo capitolo dei video itineranti è legato al progetto Travel Satriano, uno strumento chiave per la rinascita e valorizzazione del nostro territorio, che dalla splendida costa jonica si estende fino la vetta di Monte Fiorino.

Il progetto Travel Satriano prevede la creazione di un portale internet, già in lavorazione, per la promozione del turismo rurale e urbano di Satriano.



All’interno del sito verranno inserite e recensite tutte le strutture convertite in case vacanza, – oltre ai nostri B&B -, per fornire ai turisti diverse opzioni per le loro vacanze in una terra splendida come quella su cui si sviluppa il territorio satrianese.

Esperti del settore forniranno un supporto costante a famiglie e cittadini, in particolare saranno i loro consulenti per la riconversione delle case ormai disabitate in case vacanza.

Allo stesso tempo, Travel Satriano sarà supportato da esperti in marketing per la promozione delle strutture turistiche private e gestione delle prenotazioni sui più importanti siti di booking nazionali e internazionali.

Travel Satriano è un progetto fondamentale che ha l’obiettivo di convertire le vecchie abitazioni disabitate in case vacanza e che porterà un indotto non indifferente alle famiglie della nostra comunità e a tutte le imprese commerciali che aderiranno all’iniziativa.

Non servono budget esorbitanti per dare nuova vita ad un paese sul quale mai nessuno ha investito. Servono solo dedizione, condivisione delle idee e guardare oltre i confini del proprio territorio.

Un nuovo inizio è possibile, dipende tutto da noi.

Progetto Civico per Satriano