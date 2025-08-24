Turismo, flusso, destagionalizzazione e convegno di settembre

Stamani, domenica 24, uscendo alle 06,30 per i miei doveri cinofili, ho costatato un gran numero di posti parcheggio liberi; è uno spettacolo di tutte le mattine, ma oggi era molto più evidente. È un palese caso di flusso: verso le 18, 19 arrivano auto; cercano un posto gratis, e, ovviamente, in pienissimo centro; inquinano e appuzzano; se ci riescono, passeggiano; qualcuno magari mangia; poi ripartono. Flusso! Ma Soverato è un paese di flusso anche lunedì mattina di gennaio, per scuole e poste e ospedale.

E anche quelli che si possono chiamare turisti, o almeno paesani di ritorno, sono ripartiti.

Dopo questa premessa, metto le mani avanti. Per quanto calabresissimo, io non soffro di una malattia morale squisitamente calabra e di evidente origine greca (αἰτία vuol dire sia colpa sia causa, due concetti ben distinti in latino): io non vado in cerca di colpevoli. Perciò nessuno ne faccia un caso personale, e, calabresissimamente, non tenti di dimostrare che sono tutti colpevoli tranne lui e qualche stretto parente.

Il turismo si misura ad alberghi, ristoranti e ombrelloni occupati; e non a passeggiate.

Soverato è un paese di flussi sia a gennaio sia ad agosto. Del resto, il numero dei posti letto legali è irrisorio; quelli illegali non li voglio nemmanco nominare, e sarebbe ora di stroncare l’andazzo. Lo dico non tanto per ragioni fiscali, quanto per ordine pubblico: chi piglia un appartamento in nero nerissimo, egli potrebbe essere o un agente israeliano o un emissario di Hamah, e decida il lettore chi dei due è peggio, mentre io sono per l’ex aequo.

E la destagionalizzazione? Rinviata a d. d. d.

Affermo che a quasi tutti sta benissimo così, e non si vuole cambiare, perché cambiare costerebbe impegno e fatica. Che fare?

Come ogni anno da almeno trent’anni, e sempre invano, io propongo una riunione a settembre per avere numeri e cercare alternative. Riunione a queste condizioni:

– inizio alle ore 09,00; chi arriva tardi o resta nel corridoio a chiedere all’amico come sta la zia, non entra;

– interventi di dieci (10) minuti, non per modo di dire, bensì esattamente seicento secondi; chi utilizza nove minuti per spiegare che sarà breve, peggio per lui;

– i dieci minuti valgano per tutti, incluse le autorità politica, militari, civili e religiose, e venisse anche Pausania in persona, che di turismo se ne intendeva;

– saranno categoricamente vietate locuzioni come “perla dello Ionio” e “il lido più bello del più bel mare del mondo” e la famigerata “quanta gente sul Lungomare”;

– ognuno tiri fuori i numeri reali.

Per ottenere questo scopo, c’è una sola possibilità: che a MODERARE il convegno sia io, di cui sapete che si può dire sia di quelli “che a ben altro leon trasser lo vello” (Par. VI), figuratevi se non tolgo la parola al chiacchierone di turno.

Ma tranquilli, amici, non succederà mai.

Ulderico Nisticò