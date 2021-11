Turno infrasettimanale a Milano per il Volley Soverato

Secondo turno infrasettimanale nel campionato di A2 femminile con la Ranieri International Volley Soverato chiamata alla seconda trasferta nel giro di tre giorni. Dopo Montecchio, infatti, le ragazze del presidente Matozzo faranno visita, domani sera, al Club Italia nel match che si disputerà al centro Federale Donato Pavesi di Milano.

Bisogna reagire allo stop subito domenica a Montecchio, che ha visto la Ranieri disputare un match a fasi alterne con Soverato avanti nel punteggio in alcune fasi della gara per poi perdere al fotofinish. Riparbelli e compagne sono consapevoli dei propri mezzi e di poter portare domani a casa l’intera posta in palio. Il Club Italia, certamente, sarà galvanizzato dalla prima vittoria della stagione, avvenuta domenica in terra siciliana contro il Catania.

La squadra di coach Marco Mencarelli si trova a due punti e vorrà dare filo da torcere alle calabresi per conquistare incrementare la propria posizione. Soverato di punti ne ha undici con la necessità di muovere la classifica dopo due turni all’asciutto.

La squadra ionica da domenica scorsa può contare anche sulla.nuova giocatrice, la francese Foucher, che si è ben comportata contro Montecchio, tenendo conto dei pochi allenamenti svolti con le nuove compagne. Servirà massima attenzione e tanta pazienza domani sera contro le “azzurrine”, con la partita che avrà inizio alle ore 20:30.