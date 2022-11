Turno infrasettimanale per il Volley Soverato

Turno infrasettimanale in serie A2 femminile con il Volley Soverato atteso dalla gara casalinga di domani sera, la prima di due consecutive, contro CDA Talmassons.

Le biancorosse sono reduci dalla preziosa vittoria ottenuta domenica nel Lazio contro l’Assitec Volleyball Sant’Elia dove Malinov e compagne hanno vinto tre a uno contro le padrone di casa.

C’è entusiasmo in riva allo Ionio con la squadra di Chiappini che sta facendo vedere cose importanti ogni domenica, frutto questo del gran lavoro svolto da parte dello staff tecnico e di tutto l’organico. Talmassons, guidato dall’ex Barbieri, arriva dalla sconfitta interna al tie break contro Marignano.

Sette i punti in classifica per le friulane contro gli undici del Soverato. Sul match abbiamo raccolto le impressioni della schiacciatrice statunitense Schwan: “La vittoria contro Sant’Elia ci ha dato ancora più fiducia per il prosieguo del campionato. Stiamo giocando bene e giorno dopo giorno miglioriamo. Qui a Soverato mi sto trovando veramente bene; l’ambiente é eccezionale e tutti sono vicini alla squadra. Vogliamo continuare a fare bene”.

Fischio d’inizio alle ore 20:30 al Pala Scoppa con arbitraggio affidato alla coppia Colucci Marco – Di Bari Pierpaolo.