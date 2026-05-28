Tutto esaurito e risate a non finire a Soverato: il successo travolgente della commedia di Lino Caridi

Grande successo di pubblico (tutto esaurito) e di risate per la compagnia Soveratese – IL SIPARIO – in scena al teatro comunale di Soverato, giorno 26 Maggio 2026 con la commedia BROMURO A COLAZIONE.

Gli spettatori, per tutta la durata dello spettacolo, hanno seguito con attenzione e soprattutto col sorriso stampato sulle labbra, la trama ironica e a volte grottesca dell”opera teatrale messa in scena dal regista e anche interprete Lino Caridi.

Si è potuto apprezzare la padronanza del palco dei protagonisti Generoso Scicchitano, Federica Palaia, Barbara Cristofaro, Pino Vitale, Franco Pardo, Cristina Dell’Apa (new entry),

Marisa Pesola. Rosanna Talarico , Ettore Parentela e Teresa Sgarlata (new entry).

Alle luci e suoni l’esperto Luigi Scicchitano.

Apprezzata la brava e sorridente presentatrice dello spettacolo Stefania De Marco che con il suo entusiasmo ha saputo preparare e caricare al punto giusto, i numerosi spettatori.

Sicuramente, la compagnia riproporrà il lavoro nel mese di agosto inserendosi nella ricca e varia programmazione estiva organizzata dal Comune di Soverato.