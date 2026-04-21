Tutto pronto a Catanzaro per il villaggio esperienziale del Mediterranea Village

Il cibo diventa show, musica e divertimento interattivo

Tutto pronto per l’inaugurazione del Mediterranea Village, l’innovativo format esperienziale che dal 24 al 28 aprile animerà il Polo Fieristico di Catanzaro. Non una semplice fiera, ma un villaggio interattivo in cui la Dieta Mediterranea — Patrimonio UNESCO — diventa protagonista di un percorso che unisce salute, apprendimento e puro divertimento. L’apertura ufficiale è prevista per il 24 aprile alle ore 18:00.

Il cuore dell’evento è il “Tour del Gusto”, un percorso gastronomico strutturato in nove aree tematiche dove i visitatori, con un unico biglietto, potranno degustare piatti d’autore che celebrano l’eccellenza mediterranea.

Le aree coprono l’intera filiera alimentare: carboidrati nobili (pasta e riso), la filiera contadina, il mondo del mare, le carni, dal latte ai formaggi, pizza, pasticceria, vino e un’area dedicata al mondo senza glutine.

In attesa dell’apertura al polo fieristico, si è concluso con grande successo il ciclo di incontri interattivi all’interno delle scuole della provincia di Catanzaro.

L’ultimo appuntamento si è tenuto presso l’IC Casalinuovo, dove sono intervenuti lo chef Antonio Franzè, ambasciatore dei Sapori Calabresi e direttore delle aree tematiche del Village, insieme allo psichiatra Giuseppe Merante, per approfondire il legame tra corretta alimentazione e benessere.

Il programma al Village vanta la partecipazione di professionisti di fama internazionale, tra cui: Alessandro Greco: il celebre conduttore televisivo, confermato alla guida di “Unomattina Estate” 2026, animerà i momenti chiave dell’evento; chef Alessandro Circiello: opinion leader della sana alimentazione e presidente FIC Lazio, offrirà la sua profonda competenza attraverso masterclass e show cooking educativi; i Cuochi Pittagorici, custodi di una tradizione che unisce sapere antico e identità culturale, trasformeranno le risorse del territorio in piatti d’autore; esperti e chef, come la stella Michelin Antonio Abbruzzino, il maestro pizzaiolo Michele Intrieri, l’ambasciatrice della Dieta Mediterranea Amy Riolo, docenti universitari e associazioni che guideranno i talk tematici su nutrizione e salute.

L’intrattenimento sarà la colonna sonora di ogni giornata: il 24 Aprile (ore 18:00 – 24:00), inaugurazione ufficiale e live show di Mimmo Cavallaro & Band, simbolo della musica popolare mediterranea; 25 Aprile (ore 18:00 – 24:00), con Alessandro Greco, lo Chef Alessandro Circiello e l’energia dance di Regina – The Queen of 90s Dance; 26 Aprile (ore 11:00 – 18:00), Sport Day con esibizioni di fitness, danza e arti marziali; 27-28 Aprile (ore 09:00 – 13:00), giornate dedicate alle scuole con percorsi interattivi e la finale del quiz multimediale.

Realizzato da Planet Multimedia sotto la guida di Emanuele Gambino, il Village gode del supporto del Dipartimento Agricoltura e Lavoro della Regione Calabria e dell’ARSAC. Il coordinamento è curato dalla project manager Graziella Cirillo , con la partnership strategica di Mac Media e la direzione artistica di Roberto Talarico. Grazie ad AMC Spa, Main Mobility Partner, il trasporto per gli studenti sarà semplice e sostenibile.

I biglietti sono disponibili su TicketOne e sul sito ufficiale: https://mediterraneavillage.it/e/mv2026-cz