Tutto pronto a Monasterace per i Mercatini di Natale di We’Re South

Tornano i Mercatini di Natale di We’Re South, in programma il 20 e 21 dicembre nella suggestiva cornice dell’antico Castello di Monasterace (RC), aperto al pubblico per l’occasione.

L’evento, realizzato con il patrocinio istituzionale del Comune di Monasterace e la collaborazione organizzativa dell’Associazione La Pigna, rappresenta ormai un appuntamento storicizzato e molto atteso, capace di richiamare ogni anno un pubblico numeroso e appassionato.

I mercatini vedono protagonisti saranno oltre 30 artigiani, produttori, piccole aziende e realtà del territorio, che animeranno le sale interne del Castello con creazioni originali, sapori autentici, eventi culturali e proposte di qualità sabato dalle 15:00 alle 20:30 e domenica dalle 11:00 alle 19:30.

L’ingresso è gratuito e il programma prevede laboratori, workshop, catoja aperti e diversi momenti di intrattenimento, pensati per tutte le età. Un’occasione speciale, bella e conviviale, per vivere la magia del Natale e celebrare insieme la comunità, la creatività e le tradizioni del Sud.

In programma varie attività collaterali.

Workshop

Sabato 20 dicembre

• 15:00 – 17:00 • Crea il tuo taccuino a cura di Mau Scarf – Info: 3291109122 (adatto ad adulti e bambini dagli 8 anni)

• 18:00 – 19:00 • Crea il tuo porta cellulare in macramè a cura di Valentina di Opuntia – Fatto a Mano – Info: 3279443898 (adatto ad adulti e ragazzi dai 15 anni)

Domenica 21 dicembre

• 10:30 – 12:00 • Decorazioni natalizie naturali a cura di Le Radici e le Ali – Info: 3391485518 (adatto a bambini dai 5 anni)

• 12:00 – 13:00 • Crea il tuo erbario (attività gratuita per bambini) a cura di We’re South e Avamposto Agricolo Autonomo – Info: 3357112699 (adatto a bambini dai 5 anni)

• 15:00 – 17:00 • Crea le tue decorazioni in terra cruda a cura di LulloClay – Info: 3206224813 (adatto ad adulti e bambini dai 5 anni)

Set fotografico natalizio

Dalle ore 11.00 alle 19:30 • Un set fotografico natalizio, allestito in una delle sale al piano terra a cura della fotografa Valentina Procopio, farà da sfondo ai vostri ricordi natalizi. Valentina scatterà e stamperà le foto a tema (per famiglie, bambini, amici) direttamente in loco (senza prenotazione).

Per i più piccoli, a cura dell’Amministrazione comunale, sarà aperta la Casetta di Babbo Natale, situata proprio di fronte all’ingresso del castello.

Infine, grazie all’impegno della comunità, tra angoli suggestivi e viuzze del borgo, sarà possibile ammirare numerosi presepi artigianali che renderanno l’atmosfera ancora più magica.

Area Food

Sabato e domenica, alle ore 18:30, verrà inaugurato un ricco percorso di degustazione di prodotti tipici locali, allestito nei tradizionali catoja del borgo, nei pressi del castello.

La domenica, all’ora di pranzo, i visitatori potranno inoltre gustare, su prenotazione, un menù fisso della tradizione. A cura dall’Associazione La Pigna (info e prenotazioni: tel. 324 9803429).