Tutto pronto a Montauro per il primo Festival dei Materassini, a Soverato la conferenza di servizi

E’ in arrivo il MAT Festival, il primo Festival dei materassini sulla Costa dei Saraceni, più precisamente sullo specchio d’acqua antistante il DaDaDa Beach Village a Calalunga di Montauro (Catanzaro). Una competizione a metà tra l’agonismo e il puro divertimento in cui lo sport concorre con lo svago e la socialità: un’idea stravagante ed entusiasmante volta a riunire una comunità marittima a bordo dei propri gonfiabili con lo scopo di aprire la stagione estiva con allegria e leggerezza.

Il MAT Festival, come già detto nei giorni scorsi, si terrà sabato 29 e domenica 30 giugno da mattina a sera. L’acqua del mare è abbastanza calda per accogliere già tutte le categorie di partecipanti, divise per fasce d’età, a bordo di gonfiabili più o meno grandi ed esilaranti, pronti a competere per stare insieme ma anche per i ricchi premi messi in palio dagli sponsor della manifestazione.

La macchina organizzativa di MAT Festival è in fermento. Si è tenuta ieri mattina presso la Guardia Costiera – Ufficio Circondariale Marittimo di Soverato, la conferenza di servizi volta a disciplinare una corretta gestione dell’evento. Erano presenti il Comandante T.V. Matteo Verrigni, il Maresciallo Colosimo, una delegazione della Polizia Municipale del Comune di Montauro (dove si terrà l’evento), il Dirigente dell’Ufficio Tecnico Ing. Cristofaro, l’organizzatore dell’evento Roberto Talarico.

MAT Festival è un evento organizzato secondo tutti i crismi del caso. Sarà garantita la sicurezza in mare da un pattugliamento periodico della Guardia Costiera in mare. Uno staff di bagnini e maestri di salvamento vigilerà sul coretto andamento dell’evento in acqua. Sarà presente, inoltre, una barca medica, con un medico a bordo, istruito peraltro nell’uso del defibrillatore, in quanto il DaDaDa Beach Village è da sempre struttura cardioprotetta. Lo specchio d’acqua in cui si svolgerà l’evento sarà delimitato e segnalato con apposite boe: lo staff tecnico, i media e gli addetti alle riprese e fotografie avranno a disposizione un’area limitrofa all’area di gara, così da non interferire col corretto svolgimento dei giochi.

MAT Festival è un evento che promuove un atteggiamento sportivo sano e responsabile e l’uso delle spiagge e degli ambienti marittimi in maniera sicura e consapevole.

Vi aspettiamo sabato 29 e domenica 30 per il primo straordinario festival “galleggiante”: divertimento (in sicurezza) assicurato per tutti!