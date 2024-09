Tutto pronto a Soverato per la “Notte Bianca 2024”. Torna l’evento più atteso dell’autunno che è pronto a rianimare la lunga notte del 28 settembre.

Dal Tramonto a Mezzanotte sono decine gli eventi che vivacizzeranno i vari quartieri di Soverato con proposte capaci di soddisfare tutti i gusti.

L’amministrazione comunale, in collaborazione con le diverse realtà associative del territorio, dopo la chiusura del cartellone degli eventi estivi, rilancia le proposte per destagionalizzare le visite in città e lo fa con un evento che porterà in riva allo Ionio nel ruolo di madrina, la bellissima Milena Miconi.

Seguiranno tutte le informazioni sul programma.