Tutto pronto a Soverato per la seconda edizione di Copa Jonica

Dopo il bel successo dell’edizione precedente, anche quest’anno la Città di Soverato si appresta a vivere uno degli eventi più attesi dell’estate: la Copa Jonica.

La manifestazione, che avrà inizio il 29 Luglio, riconferma la sua caratteristica principale, cioè il calcio 3 vs 3 nella gabbia, capace di attirare circa 160 atleti lo scorso anno , ma aggiunge anche il torneo di basket 3 vs 3, il volley e tante altre attrattività.

Nella nota cornice del Campo Nunzio Marino (Summer Arena), in pieno lungomare, verranno infatti allestiti stand gastronomici e artistici: dalle empanadas argentine ai sorrisi di pinsa romana, passando per i graffiti, la musica dal vivo e i tatuaggi.

Una delle particolarità dell’edizione 2021 risiede nella partnership tra Copa Jonica e Red Bull.

La famosissima multinazionale austriaca ha infatti scelto di puntare sulla manifestazione in quanto essa si è già dimostrata capace di attrarre centinaia di atleti e visitatori nella splendida location di Soverato, ma anche per il carattere inclusivo, giovanile e culturalmente ampio dell’ iniziativa.

Proprio grazie alla suddetta partnership, la squadra vincitrice del torneo di street soccer potrà accedere alle fasi nazionali dell’evento “Red Bull Neymar Junior 5”. La squadra che trionferà in tutte le fasi nazionali potrà poi recarsi in Brasile e sfidare Neymar Jr in persona in un torneo di dimensioni globali!

Le iscrizioni per Copa Jonica sono aperte a tutte le categorie: senior, junior, maschile, femminile e misto.

Le partite, e tutte le attività connesse, si disputeranno nella fascia oraria che va dalle 18:30 fino all’1:30, da Giovedì 29 Luglio fino a Domenica 01 Agosto, data delle fasi finali e delle premiazioni.

Augurando un grosso in bocca al lupo agli organizzatori per questa nuova avventura, alleghiamo qualche scatto della precedente edizione.