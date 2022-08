Tutto pronto a Soverato per “Noi Che…”, la festa anni ottanta più bella d’Italia

Concluse le grigliate ferragostane ora è tempo di “Noi Che…”. La festa anni ottanta più bella d’Italia si terrà martedì 16 agosto al Noa Club (ex Marinella) di Soverato. Un rito che si ripete da quattordici anni. Un evento difficile da dimenticare.

Tutti i più grandi successi della disco music mondiale accompagneranno chi, per una notte, vorrà tornare indietro nel tempo quando gli Abba, i Bee Gees, i Duran Duran, gli Chic, Donna Summer, Giorgio Moroder, Gloria Gaynor, i KC and the Sunshine Band, giusto per fare qualche nome, incantavano il popolo della notte.

A far rivivere le sonorità e i più grandi successi degli anni ottanta ci saranno gli Adika Pongo, storica band romana nata nel 1993 per volontà di un giovanissimo Niccolò Fabi. Insieme agli special guests ci saranno i Djs: Freddy, Mirko Mustari e Luke Ferristi accompagnati dai vocalist Antonella Papaleo, Walter Russo e Andrea Tassoni.

E’ possibile acquistare il biglietto presso la biglietteria del Noa Club di Soverato oppure presso il bar Gianduiotto di Catanzaro (zona porto) e il Da da da beach village di Montauro.

Ovviamente vi ricordiamo che la festa è vietata ai minori di 35 anni e che vi aspettiamo vestiti con qualcosa che possa ricordare le mode e le tendenze di quegli anni.