Tutto pronto per il Primo Maggio a Catanzaro

Domani la zona porto si accende tra musica, sport e solidarietà

È partito il conto alla rovescia. Domani, venerdì 1° Maggio, il quartiere marinaro di Catanzaro diventerà il cuore della Festa dei Lavoratori, trasformando l’intera zona porto in un immenso contenitore di intrattenimento e impegno sociale.

L’iniziativa, realizzata dalla GDL Produzioni di Gianfranco Caroleo in collaborazione con Raffaele e Andrea Gualtieri, nasce con la missione prioritaria di non abbassare la guardia sulle ferite inferte dal Ciclone Harry, offrendo un sostegno concreto alle attività commerciali e alle popolazioni colpite attraverso la forza della condivisione.

La giornata prenderà il via già dalle ore 9:00 con l’inaugurazione di un vero e proprio villaggio sportivo. Sarà una mattinata dinamica e aperta a tutti, caratterizzata da gara ciclistica, maratona, competizioni di pesca e una divertente gara amatoriale canina, senza dimenticare l’energia dello spinning e del pugilato.

Il pomeriggio riserverà un momento di grande aggregazione per i tifosi giallorossi quando, alle ore 15:00, il maxi-schermo posizionato nell’area dell’evento trasmetterà in diretta la sfida Palermo-Catanzaro, unendo la passione sportiva al clima di festa della piazza.

Il cuore pulsante dell’intrattenimento sarà il grande palco che ospiterà dieci band straordinarie impegnate a omaggiare i giganti della canzone italiana. Il pubblico potrà viaggiare tra le note della Tammurriata Nera e i tributi dedicati a Renato Zero, Claudio Baglioni, Modà e Negramaro.

Il programma sonoro proseguirà con i successi dei Nomadi, le interpretazioni delle voci di Mina e Mannoia proposte dai Live d’autore, il sound blues di Zucchero con i Dune Mosse e l’intramontabile disco anni Settanta e Ottanta dei Brothers Dance, arricchendo il tutto con le performance del Music Cabaret.

A condurre questa lunga kermesse saranno Maurizio Infusino e Stefania De Marco, mentre il compito di regalare sorrisi sarà affidato alla verve comica di Piero Procopio insieme al duo Rino&Giulio. La serata si chiuderà in bellezza con il dj set di Daygorson e l’animazione di Francys Power.

Per assicurare un’accoglienza d’eccellenza, l’organizzazione ha allestito un’area ristoro con venti stand pronti a sfornare grigliate, pesce, pizze e dolci tipici, mettendo a disposizione dei visitatori oltre cinquecento posti a sedere e un’ampia zona con tavoli e panche per l’intera giornata.

Questo grande sforzo organizzativo è il risultato di una sinergia istituzionale e privata che vede in prima fila il vicesindaco di Catanzaro Giusy Iemma, il presidente della Camera di Commercio Pietro Falbo e i commercianti della zona porto. Un plauso particolare va all’ingegnere Domenico Stilitano, alle associazioni sportive, agli sponsor e al lavoro instancabile dei Vigili Urbani e Vigili del Fuoco.