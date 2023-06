Tutto pronto per la festa di San Giovanni nel quartiere di S.Janni in Catanzaro

Dopo lo stop forzato dalla pandemia, ecco che ritorna la festa di San Giovanni nel quartiere Santo Ianni di Catanzaro. Il mese di giugno, certamente risveglia il desiderio di vivere appieno la città, soprattutto quando i primi importanti eventi fanno il loro ingresso ufficiale nella stagione estiva che Catanzaro ormai da tanti anni ci ha abituati a vivere.

Certamente Santo Janni ha il privilegio di essere tra le prime feste patronali che richiamano i cittadini catanzaresi, tanti anni di vera tradizione, religiosa in particolare ma anche tradizione artistica, grazie all’organizzazione di eventi musicali e teatrali.

Il quartiere si prepara sempre con grande passione e trepidazione a questo appuntamento e certamente non mancano eventi per tutti i gusti, proprio per consentire a piccoli e grandi di rivivere una tradizione che si ripete nel tempo.

In modo particolare, l’Associazione Clown Vip Catanzaro, l’attrazione (Giostre) più conosciuta in Calabria, delle famiglie Marsico, dedicati ai piccoli ma anche ai più grandi.

Anche quest’anno l’appoggio del Consigliere Luigi Levato ha consentito di poter pensare a un palinsesto meritorio che attrarrà sicuramente tanti appassionati di musica, vista la presenza prestigiosa, tra gli altri, di Cecè Barretta ed il suo grande spettacolo musicale.

Il famoso etnomusicologo e grande studioso della tradizione contadina sarà presente nel quartiere Santo Janni il giorno 24 giugno alle ore 21:00, regalando come sempre grandi emozioni con la sua musica.

Cecè Barretta raccoglie e reinterpreta, con tutta la cura possibile per la tradizione, ma allo stesso tempo con grande spirito innovativo e moderno, una serie di brani della tradizione orale ed è certamente considerato il naturale leader di un movimento popolare che è presente in Calabria negli ultimi decenni.

La serata del 25 giugno, a partire dalle ore 17:00, è dedicata ai bambini con l’Associazione Clown Vip Catanzaro, durante l’evento verranno organizzati giochi e altre attività per donare un sorriso per far sorridere.

Alle ore 21:00, la commedia brillante in due atti di Piero Procopio (“Prendi questa mano Zingara”)

Oltre a questi eventi serali, tanti saranno gli appuntamenti per grandi e piccini, con la tradizionale riffa che quest’anno avrà come primo premio una Crociera per due persone.

ll 24 giugno, il programma religioso prevederà la Partenza dalla Parrocchia Maria Madre della Chiesa con l’importante processione per le vie del quartiere del Santo Patrono, San Giovanni Battista. La processione sarà guidata dal parroco, Padre Antonio Solano, ed i Fedeli, accompagnati dalla banda musicale di Pentone. La processione sarà preceduta dalla celebrazione della Santa Messa solenne.