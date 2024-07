Uber, un fallimento in Calabria: “Arrivato a Lamezia ho dovuto chiedere un passaggio ad un amico”

Alecci: “Uber in Calabria ad oggi è un fallimento! Prima di fare proclami sarebbe opportuno verificare l’effettivo funzionamento dei servizi e i reali miglioramenti apportati da essi sui territori.”

Il servizio Uber lanciato in Calabria in pompa magna qualche settimana fa dal Presidente Occhiuto ad oggi risulta un fallimento. Ho voluto provare personalmente il servizio prenotando un’auto Uber dall’aeroporto di Lamezia Terme, uno dei punti di partenza più frequentato dai turisti citato non a caso anche nel video di lancio del servizio dallo stesso Presidente, per raggiungere Soverato.

Ebbene dopo diverse decine di minuti di prove e aggiornamenti della ricerca, l’App continuava a visualizzare un’unica soluzione senza darmi, però, la possibilità di prenotare una macchina nelle vicinanze della mia posizione.

Infatti, nella schermata continuava a essere riportato il tempo necessario per il tragitto, il costo del servizio (devo dire tra l’altro abbastanza caro!), senza la possibilità di concludere effettivamente l’acquisto con l’arrivo di un’auto perché non effettivamente disponibile.

Non intendo fare polemiche sterili o strumentali, ma credo sia opportuno, prima di fare proclami e “fuochi d’artificio” su tutti i canali di comunicazione, verificare l’effettivo funzionamento dei servizi e i reali miglioramenti apportati da essi sui territori, magari nel medio periodo.

Ad oggi Uber non funziona come immaginato e annunciato dal Presidente Occhiuto e chissà quando questo servizio potrà essere veramente portato a regime. Probabilmente, prima di ricercare soluzioni dal forte appael mediatico, poteva essere utile provare a potenziare il trasporto pubblico regionale e includere i taxi all’interno della piattaforma Uber come succede in altre regioni per aumentare la disponibilità di auto.

Come per la maggior parte dei nostri corregionali, alla fine, ho dovuto chiedere un passaggio ad un amico per tornare a casa. Spero, almeno, che i turisti che giungono nella nostra regione abbiano più fortuna di me!