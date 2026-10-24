Uccisa in un agguato mafioso la moglie di Damiano Pepe. Grave il 64enne, ritenuto ex elemento di spicco del clan

Una vera e propria esecuzione in piena regola ha spezzato il silenzio della notte nella Sibaritide. Un commando armato, composto da persone al momento rimaste ignote, ha teso un agguato mortale nei pressi dell’abitazione di Damiano Pepe, 64 anni. Nell’agguato ha perso tragicamente la vita la moglie dell’uomo, Silvana Sibarelli, mentre il sessantaquattrenne è rimasto gravemente ferito.

​La dinamica e i soccorsi

​Secondo le prime ricostruzioni, l’azione criminosa è scattata all’improvviso, trasformando la zona in teatro di terrore. Il commando ha aperto il fuoco con ferocia. Ad avere la peggio nella pioggia di proiettili è stata Silvana Sibarelli, per la quale i soccorsi si sono rivelati purtroppo inutili.

​Damiano Pepe, colpito da diversi fendenti o proiettili (sono in corso gli accertamenti medico-legali e balistici), è stato immediatamente soccorso e trasportato d’urgenza. Vista la gravità delle sue condizioni, dopo una prima stabilizzazione all’ospedale “Giannettasio” di Rossano, i sanitari ne hanno disposto il trasferimento immediato al nosocomio di Cosenza, dove si trova attualmente ricoverato in prognosi riservata.

​Il profilo criminale: un nome noto agli inquirenti

​La pista principale battuta dagli investigatori è quella della criminalità organizzata. Damiano Pepe, infatti, non è un nome nuovo per le forze dell’ordine. Conosciuto negli ambienti della malavita con il soprannome di “Tripolino”, il 64enne è considerato dagli inquirenti un elemento di vertice della cosca Abbruzzese-Pepe di Cassano all’Ionio.

​Il suo curriculum criminale è pesante: Pepe era tornato in libertà nel 2019, dopo aver scontato una condanna definitiva a 26 anni di reclusione per associazione di tipo mafioso e omicidio.

​Il suo nome, inoltre, evoca una delle pagine più sanguinose della storia criminale della zona. Damiano è infatti il fratello di Eduardo Pepe, ucciso nel 2002 durante la violenta e sanguinosa faida che ha contrapposto il clan di appartenenza alla cosca rivale dei Forastefano.

​Le indagini dei Carabinieri

​Sul luogo dell’agguato sono intervenuti i Carabinieri del Comando Provinciale di Cosenza e della Compagnia competente, supportati dai reparti scientifici per i rilievi balistici e dattiloscopici.

​Gli investigatori stanno passando al setaccio le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, ascoltando possibili testimoni e scavando nei recenti assetti della criminalità organizzata nella Sibaritide.

L’obiettivo è ricostruire le dinamiche dell’agguato, risalire all’identità dei componenti del commando e capire se questo episodio faccia da innesco a una nuova, pericolosa stagione di faide e tensioni tra clan rivali nel territorio.