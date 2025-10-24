Ucciso a coltellate e ritrovato sul lungomare di Lamezia Terme, si è costituito il presunto assassino


Si è costituito il presunto assassino di Emiliano Torcasio, 52enne ucciso nella notte sul lungomare di Lamezia Terme, in località Ginepri.

L’uomo, Pasquale Colelli, accompagnato dal suo avvocato, si è presentato nella tarda mattinata al Comando Carabinieri di Lamezia dove, tutt’ora, è in corso il suo interrogatorio.

Secondo una prima ricostruzione, la vittima – che non ha precedenti penali – è stata colpita con diverse coltellate inferte con estrema violenza in varie parti del corpo, anche al volto.

Sulla vicenda gli investigatori, al momento, mantengono uno stretto riserbo.