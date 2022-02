Ucraina, e soluzione Libano

Si sta adoperando Macron, anche come presidente di turno dell’UE, ma in realtà come Francia. La Francia, fin dai tempi di de Gaulle, fa parte della NATO, però in modo anomalo, a modo suo: diciamo che è un’alleata della NATO, non un’integrata. E fa politica estera sua, e, molto spesso, fa guerre, comunque si chiamino oggi. Da queste premesse, ecco che Macron sta agendo da solo. È la grandeur della Francia, è anche un’antichissima storia d’influenza culturale, e a tratti politica, della Francia in Europa Orientale.

La mossa può essere accorta e astuta. Putin non vuole una guerra contro l’Ucraina; ma neppure vuole che l’Ucraina entri nella NATO, e così si ritrovi truppe americane, e a pochi chilometri da Mosca; l’Ucraina, a sua volta, non è in grado di difendersi da sé.

Se è così, la soluzione è delle più ovvie, ed è di tutelare l’Ucraina senza la NATO; un’operazione che può compiere l’Europa, e senza la NATO.

Non è fantapolitica di uno che si è svegliato più irritato del solito, ma ci sono vari precedenti, tra cui le attività antipirateria in Oceano Indiano…

…e c’è soprattutto il Libano. Senza accennare ai precedenti dagli anni 1980, è dal 2006 che in quell’infelice Nazione opera l’UNIFIL, che è una missione internazionale, quasi sempre sotto comando italiano, con il compito di tenere a bada Israele ed Hezbollah, cioè ad imporre la pace tra due che, se lasciati a briglie sciolte, di pace non hanno la minima voglia, anzi non vedono l’ora di azzannarsi alla gola. Ebbene, UNIFIl è (lo scrivo per quelli che amano le formalità: io no) una missione ONU, non una missione NATO. E non ci sono soldati americani, anche perché, da quelle parti, l’America non è mai neutrale, ma il contrario.

Si può fare lo stesso in Ucraina? Sì, anzi, si possono assumere provvedimenti più definitivi, come la mediazione europea per i confini. Se gli abitanti del Donbass sono russi, che ci fanno, in Ucraina? Vi ricordo che i confini interni delle repubbliche ex sovietiche furono quelli tracciati da Stalin, una persona la cui attività politica non mi pare molto attuale e da prendere a modello.

Per i richiami storici, ricordo alcuni esempi celebri, e altri meno: nel 1878 e nel 1881 Bismarck evitò due guerre mondiali, una per i Balcani e l’altra per l’Africa; nel 1920 e ’24 Giolitti e Mussolini risolsero i problemi dei confini orientali (leggetemi domani con più precisione); nel 1938, i Sudeti, terra totalmente tedesca finita a forza in Cecoslovacchia, passarono alla Germania; un arbitrato italotedesco evitò la guerra tra Ungheria e Slovacchia; nel 1940, un altro, tra Ungheria e Romania. Insomma, i confini sono un fatto politico, e come si tracciano, così si modificano.

Si può dunque proporre una forza europea di interposizione, senza truppe americane. Se Macron, per la grandeur, vuole un generale francese, accontentiamolo; poi facciamo a turno.

Sarebbe la fine della NATO? Beh, a titolo strettamente personale mi comunico che è un sogno che accarezzo da bambino, e chissà se prima di defungere riesco a vederlo realizzato?

Ulderico Nisticò