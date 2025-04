Ufficio postale di Chiaravalle, le precisazioni di Poste Italiane

In riferimento all’articolo “Chiaravalle, ufficio postale riaperto tra le polemiche: “Il sindaco Donato dov’è?”” del 17 aprile scorso, Poste Italiane precisa che l’ufficio postale di Chiaravalle Centrale è stato riaperto al pubblico in data 11 aprile 2025, al termine di importanti lavori di ammodernamento della sede così come previsto nell’ambito dell’attuazione del Progetto Polis, con l’obiettivo di offrire ai cittadini servizi più moderni e accessibili in ambienti riqualificati.

Nell’assicurare la massima attenzione prestata, l’Azienda evidenzia che tutte le attività di verifica e collaudo sono state svolte dalle strutture incaricate nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza, igiene e idoneità degli ambienti di lavoro.