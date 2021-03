Ufficio vaccinazioni: al telefono non risponde nessuno

Sono tantissime le segnalazioni legate al numero per le prenotazioni dell’Asp di Catanzaro.

Cittadini esasperati che lamentano di non riuscire a parlare con un operatore.

Quel numero “irraggiungibile” è la cartina di tornasole del fallimento del piano vaccini in Calabria.

Ma non solo ricevere una risposta dal numero fisso risulta una chimera, anche quello temporaneamente attivato per fronteggiare l’emergenza rimane tristemente muto.

Oggi, per verificare la fondatezza delle protese, abbiamo voluto provare a metterci in contatto – negli orari indicati – con l’Asp, senza purtroppo riuscirci.

Dopo un’intera mattinata di ripetuti tentativi traspare uno stato di disorganizzazione, incertezza, confusione, in cui versa il servizio sanitario regionale.

Una situazione di totale precarietà che desta maggiori preoccupazioni rispetto ai rischi per la salute.

Forse, prima di pensare a “giocare” sui social, sarebbe opportuno provare a garantire servizi reali ai cittadini.

La situazione per come viene descritta – conclude il Codacons – integra ipotesi penalmente rilevanti, come l’interruzione di un pubblico servizio.

Per questo motivo abbiamo chiesto alla magistratura di avviare indagini sul territorio tese ad accertare ogni possibile reato ai danni dei cittadini.