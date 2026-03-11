UILPoste denuncia all’ASP di Catanzaro la mancanza di acqua calda nell’ufficio postale di Soverato

L’organizzazione sindacale UILPoste Catanzaro ha presentato una denuncia formale all’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro riguardo alla mancanza di acqua calda sanitaria all’interno dell’ufficio postale di Soverato.

Secondo quanto riferito dal sindacato, la segnalazione è stata inoltrata dopo un contatto telefonico con il servizio di Igiene Pubblica per chiarimenti sulla normativa vigente nel territorio catanzarese.

Dalle informazioni ricevute, la presenza di acqua calda sanitaria nei servizi igienici degli ambienti di lavoro e nei locali aperti al pubblico sembrerebbe essere un requisito obbligatorio.

Alla luce di queste indicazioni, la UILPoste Catanzaro ha deciso di formalizzare la denuncia tramite posta elettronica certificata (PEC), chiedendo un intervento delle autorità sanitarie competenti.

Ora si attende il sopralluogo da parte dei tecnici dell’ASP, che dovranno verificare le condizioni igienico-sanitarie della struttura e accertare il rispetto delle normative previste.

La vicenda riguarda l’ufficio postale di Soverato, gestito da Poste Italiane, un presidio di servizio pubblico frequentato quotidianamente da numerosi cittadini e lavoratori. L’esito dell’ispezione dell’ASP sarà determinante per chiarire la situazione e stabilire eventuali interventi necessari.