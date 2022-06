Ulderico Nisticò, a nome del nipote, ringrazia tutti e pubblica questi versi

UN NONNO

Tu cui io narrerò storie di antichi,

perché anche tu le racconti ai nipoti,

e poi fatti di me tra il falso e il vero,

e tu ci crederai giacché è piacevole;

tu che mi chiederai le fiabe e favole,

bugie dolci che danno luce all’anima;

penserai sia ora matto ora saggio,

quando vorrò rubarti i tuoi giocattoli

per tornare un po’ bimbo; e il tuo trenino

mi piacerebbe ci porti lontano;

e verso fosche glorie i tuoi soldati;

e i mattoncini, siano quiete case.

Io ti accompagnerò con la mia mano

a scuola, al mare, sempre attento ai gesti,

ad ogni onda; finché venga il giorno

che, fingendosi lieto, “Ecco le chiavi”

dirà tuo padre, e “Attento a come spendi”,

del suo denaro; “E torna a casa presto”,

certo di no; e tu senza di noi,

non badando alla pena di tua madre,

a passi saldi andrai verso la vita.

Ulderico Nisticò, nonno di Valerio