Ultima partita di campionato per il Volley Soverato

Cala il sipario sulla stagione del Volley Soverato. Domani pomeriggio, infatti, la squadra cara al presidente Matozzo disputerà l’ultima partita di questo campionato 2022/2023. Avversario di turno al Pala Scoppa sarà la compagine sarda della Volley Hermaea Olbia che si trova all’ultimo posto dietro le calabresi.

Ancora una gara, dunque, prima del rompete le righe in casa biancorossa con la consapevolezza che è stata disputata una stagione più che positiva con l’obiettivo salvezza raggiunto meritatamente con largo anticipo già nella regular season.

Ovviamente si vorrà chiudere in bellezza cercando di cogliere l’intera posta in palio contro la squadra di coach Guadalupi. Settimana tranquilla al Pala Scoppa con le ragazze agli ordini di Chiappini che si sono impegnate come sempre al massimo.

Sarà una giornata importante domani al Pala Scoppa con il giusto ringraziamento a tutta la squadra per la bella stagione vissuta con tante soddisfazioni ottenendo risultati pesanti su campi ostici.

Il presidente Matozzo é fiducioso anche sull’ultima gara: “Domani chiudiamo un campionato che ci ha visto disputare delle ottime partite, regalando al pubblico un risultato importante come la salvezza. All’inizio in molti ci davano già retrocessi ma il nostro lavoro é sotto gli occhi di tutti e approfitto per ringraziare in anticipo tutto quanto ruota attorno alla nostra squadra. Brave le ragazze, lo staff tecnico, medico e tutti gli atri”. Fischio di inizio alle ore 18 domani pomeriggio con arbitri dell’incontro la coppia Capolongo Antonio – Stancati Walter.