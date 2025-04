Ultimato a Zagarise il grande Murales “L’emigrante” dell’artista Monica Catalano

Il sindaco Domenico Gallelli: l’opera esprime la gioia e l’accoglienza di un paese aperto all’integrazione ed all’innovazione

Pullulano le iniziative in questa meravigliosa primavera, a Zagarise, e in vista dell’estate. Visite guidate nella natura incontaminata della Sila, fra i capolavori dell’arte sacra custodita nelle splendide chiese, della pittura contemporanea nei musei di caratura internazionale, e poi feste, sagre, concerti, mostre, murales, iniziative socio culturali che richiamano visitatori da Catanzaro, dai centri vicini, da ogni dove.

Di grande impatto emotivo e scenografico il Murales appena ultimato, “L’emigrante” dell’artista Monica Catalano, realizzato nel cuore della cittadina dagli artisti Catalano, Vega, Cherubini.

Pienamente soddisfatto il sindaco di Zagarise, Domenico Gallelli: “Dopo la magnifica scultura di Luigi Verrino, che aveva rappresentato l’amarezza dell’Emigrazione – dichiara il primo cittadino – avevo chiesto alla nostra concittadina, Monica Catalano, un murales di rilievo positivo per la piazza dell’Emigrante, che rappresentasse le nostre bellezze e lo scambio culturale che deriva dall’Emigrazione/Immigrazione.

“Perchè l’Emigrazione non è stata solo partenza, ma anche scambio culturale che ha condizionato le popolazioni, dalla musica, alla pittura alle arti. A Zagarise – aggiunge il sindaco Domenico Gallelli – hanno trovato casa immigrati di altri Stati, che con il loro agire hanno contribuito a creare la Zagarise di oggi. Vedendo l’opera finita, devo dire che l’obiettivo è stato raggiunto: l’opera esprime la gioia e l’accoglienza di un paese aperto all’integrazione ed all’innovazione”.

“Grazie agli artisti, grazie alle famiglie Talarico e Catizone per la disponibilità delle pareti, grazie al responsabile comunale Aquilina Guerra per aver seguito l’iter burocratico e, soprattutto, grazie ai concittadini zagaritani per la grande accoglienza riservata agli artisti”.

“Fra i prossimi appuntamenti di grande rilievo – conclude il sindaco Gallelli – Domenica 8 Giugno con la presenza di 133 artisti nel centro storico: l’iniziativa 100 artisti per 100 passi di legalità. Zagarise sempre più Paese dell’Arte”.