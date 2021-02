Ultime novità sul fronte della videoludica per quanto riguarda il 2021 in Italia

È un periodo particolarmente felice per il mondo dei videogiochi e per i suoi appassionati. Non solo per quel che riguarda le importanti uscite e il rilancio di console come Nintendo, Playstation e Xbox, dato che i singoli titoli che si sono susseguiti tra la fine del 2020 e il 2021 rappresentano delle importanti uscite per il circuito del gaming dell’IGaming e della videoludica più in generale. Del resto quando una casa di produzione mette in cantiere un colpo come quello di Cyberpunk 2077, che vede coinvolte personalità del calibro della star hollywoodiana Keanu Reeves, vuol dire che lo sforzo produttivo deve essere stato notevole.

Senza per forza avere un punto di vista retrospettivo, o rivolto in termini monografici alle uscite di una singola casa di produzione, è interessante vedere come vi sia un fitto calendario di uscite in programma lungo i prossimi mesi di questo 2021. Dalla categoria action, ai giochi di avventura per PC, Playstation e Xbox, si passa infatti a titoli noti come Hitman III, Gravity Heroes e Cyber Shadow. Il mese di febbraio ha visto anche il gradito ritorno di un must come quello di Super Mario 3 World + Bower’s Fury, disponibile per il momento in esclusiva per Nintendo Switch. In effetti una costante che possiamo vedere è come le case da gioco e le realtà più importanti, tendano a mettere in evidenza la loro possibilità di pubblicare giochi di grande successo in esclusiva sulle loro console. Una pratica che alla lunga pare aver favorito il ritorno al gioco sulle console, proprio in una fase dove PC, laptop e soprattutto dispositivi mobili, sembravano avere il controllo del mercato per quanto concerne la videoludica.

Oggi il mercato è sempre più aperto e mobile, visto che anche Apple ha creato una piattaforma in abbonamento esclusiva rivolta al mondo dei giochi di categoria arcade. Stiamo attraversando un’epoca in cui i giochi assumono spesso un ruolo centrale, in termini di divertimento e di intrattenimento per i suoi utenti e dove non c’era mai stata così tanta scelta, di genere, a livello tematico e di gameplay. Parliamo infatti di comunità molto attive dove ogni giorno sui canali tematici si discute un titolo, una funzione e un trucco da svelare. Non è un caso se una piattaforma come quella di Twitch.tv creata da Amazon, stia ottenendo sempre più successo, proprio perché la sua principale attività riguarda il mondo dello streaming di videogiochi, di cui la piattaforma ha sempre dichiarato di essere leader.

L’offerta rivolta agli appassionati di gioco oggi è sempre più ricca e varia, visto che si passa dal settore del gaming e dell’IGaming a quello degli eSports, ovvero degli sport elettronici, i quali durante gli ultimi anni hanno raccolto una vera e propria comunità di esperti, appassionati e cultori, per una tendenza che negli Stati Uniti d’America, in Corea e in Giappone è ormai diventata una realtà con cui bisogna fare i conti.

Stesso discorso che vale poi per il circuito del gambling online, che in Italia ormai rappresenta una spesa e un bacino di utenza del valore di 1,3 miliardi di euro raccolti solo nel 2020, senza contare il biennio precedente che aveva segnato una svolta programmatica e di struttura per il circuito dei casinò online legali e regolamentati dall’ente dei Monopoli sotto la sigla di ADM. Tra le attrattive che hanno ottenuto migliori risultati operativi lungo il 2020 si segnalano i giochi di abilità di blackjack e baccarat, così come la roulette online e le slot machine digitali con jackpot progressivi che sono tra le più cliccate e gettonate dagli utenti attivi. Il gioco tuttavia è un tema controverso e si consiglia di praticarlo sempre in maniera responsabile e seguendo le linee guida delle sale da gioco legali presenti sul circuito del gioco online odierno.