Un 19 luglio speciale a Santa Caterina dello Ionio

Due iniziative speciali all’ombra della splendida Torre di Sant’Antonio.

Alle 17,30 si terrà una lezione di “SELF DEFENCE”, condotta dal Maestro Rocco Contino, Presidente della ASD Polisportiva Bushido Settore Sportivo A.N. CARABINIERI POZZUOLI Pluri Campione Nazionale di KARATE Tecnico Federale FIJLKAM (Federazione Olimpica) C.N. 5 DAN – Istruttore MGA (Metodo Globale Autodifesa), unico metodo di Autodifesa Riconosciuto dallo Stato Italiano, praticato dalle Forze dell’ordine.

La lezione è gratuita, la prenotazione è gradita al 329 033 5432

La lezione sarà incentrata prima sul Risveglio Muscolare e Stretching per poi passare alla Fase pratica di AUTODIFESA.

A seguire verso le 19 la presentazione dell’opera dello Scrittore Vitaliano Fulciniti.

Una spy story che racconta l’amicizia tra Vincenzo, un ex agente dei Servizi Segreti Italiani, e il giovane collega Silvano.

Ambientata a Serra San Bruno, nel Vibonese, la trama è come un puzzle da ricomporre tassello dopo tassello, con un finale sorprendente. Più un thriller che un giallo con protagonista questo 007 all’italiana, una persona speciale che decide al termine della sua carriera, di ritirarsi nella sua amata Calabria».

Per Fulciniti, questo ritorno alle origini è essenziale: funzionario dello Stato, ufficiale della Guardia di finanza e poi in forza a Palazzo Chigi al servizio del Governo, egli stesso dalla capitale è rientrato in Calabria, terra alla quale si sente profondamente legato.

Converserà con l’autore la psicologa e criminologa Dott.ssa Maria Antonietta De Francesco.

Gli incontri si inseriscono all’interno delle iniziarive della rassegna “Uno sguardo dalla Torre” patrocinata dalla Regione Calabria e dal Comune di Santa Caterina dello Ionio.