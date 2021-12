Situazione particolarmente grave nel reparto di Terapia intensiva Covid del Policlinico Mater Domini di Catanzaro. Occupati i sei posti disponibili e i numeri peggiorano.

Tra i ricoverati anche due pazienti di 37 e 35 anni provenienti da Reggio e Cosenza per i quali è stato necessario il collegamento all’Ecmo, il macchinario per la circolazione extracorporea. Entrambi i soggetti non sono vaccinati.