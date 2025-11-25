Un anno del Sentiero Soverato con l’asd SoveratoinCamminoUn anno del Sentiero Soverato con l’asd SoveratoinCammino

Domenica 30 novembre sarà una giornata speciale per la comunità di Soverato e per tutti coloro che amano camminare, scoprire e lasciarsi guidare dai sentieri.

La ASD SoveratoinCammino Fitwalking & Outdoor Experience invita infatti a ripercorrere, insieme, il Sentiero Soverato: un tracciato che non è soltanto un itinerario escursionistico, ma il risultato di una visione condivisa e di una profonda cura per il territorio.

Accanto a noi cammineranno il CAI di Catanzaro, Kalabria Trekking, il gruppo escursionistico di Pentone, Vivi Serra San Bruno, le G.A.d’Italia – Sezione di Chiaravalle, sottosez. CAI Serre Calabresi e tanti amici che, passo dopo passo, hanno sostenuto e seguito questo cammino fin dai suoi primi metri.

Il Sentiero Soverato nasce dalla collaborazione tra la ASD SoveratoinCammino Fitwalking, il Comune di Soverato e il Parco Marino Regionale Baia di Soverato.

Tre realtà unite da un unico intento: restituire valore alla storia, alla natura e ai paesaggi che circondano la nostra città, invitando cittadini e visitatori a vivere il territorio in modo autentico, lento e consapevole.

Questo percorso è un filo che unisce epoche e luoghi diversi: tremila anni di storia racchiusi in soli 15 km, tra antichi insediamenti, costoni panoramici, sentieri boschivi e scorci che parlano di una Calabria antica e vibrante.

Ogni tratto del sentiero racconta qualcosa, ogni pietra restituisce una memoria, ogni curva svela un frammento di identità.

“Abbandona le grandi strade e prendi i sentieri.” – Pitagora

Per celebrare questo primo anno di vita del Sentiero Soverato, la camminata commemorativa partirà domenica 30 novembre alle ore 8:30 da Piazza Nettuno, punto di installazione “SOVERATO”.

DESCRIZIONE DEL PERCORSO:

Il Sentiero di Soverato si caratterizza per la sua peculiarità. Esso, infatti, è uno dei pochi sentieri che nasce “in riva al mare” e si contraddistingue per essere un itinerario geostorico, ovvero non soltanto un percorso geografico ma un vero e proprio viaggio esperienziale nella storia, dove in 15 chilometri, il camminatore potrà seguire e rivivere le tappe dell’evoluzione storica della “Perla dello Jonio”, che a suo modo è anch’essa una citta “escursionista” che in tremila anni ha cambiato almeno 5 volte il proprio sito.

È un percorso moderno e multimediale dove il camminatore, attraverso gli appositi Qr Code presenti sul percorso, potrà accedere, tramite il proprio smartphone a tutte le informazioni sui siti di maggiore interesse che si trovano lungo il cammino.

Insomma un vero museo in movimento all’aria aperta con paesaggi e panorami di grande bellezza.

È un percorso, inoltre, che si caratterizza per la sua biodiversità e si presta ad avere una valenza didattica oltre che di promozione e tutela ambientale.

Tutte queste caratteristiche non sono sfuggite al CAI che, ancor prima della sua inaugurazione, ha voluto inserirlo nella rete dei sentieri escursionistici italiani con il numero 711.

PROGRAMMA:

PUNTO DI INCONTRO: Soverato, Villa Comunale, Installazione scritta “Soverato” Ore 08:30, illustrazione percorso

PUNTO DI PARTENZA ESCURSIONE: Villa Comunale, Installazione scritta “Soverato” Ore 09,00

LIVELLO PERCORSO: E (Escursionismo) , da percorrere con attenzione il tratto verso Soverato Antica: per il resto è su sabbia, strada sterrata o asfaltata.

LUNGHEZZA DEL PERCORSO: Km 15,000

TEMPO STIMATO DI PERCORRENZA: ore 6,00

DISLIVELLO COMPLESSIVO: 278 m – QUOTA MIN: 1 m s.l.m. – QUOTA MAX: 278 m s.l.m.

TIPO DI PERCORSO: Sentiero ad anello”

Invitiamo tutta la comunità, gli appassionati di escursionismo e chiunque desideri vivere un’esperienza immersiva nella natura e nella storia, a unirsi a noi per questa giornata che celebra non solo un percorso, ma un legame profondo con il nostro territorio.