Un anno di successi: “L’Angolo della Pizza” di Soverato festeggia il suo primo compleanno con una promo imperdibile!

Ci sembra ieri quando abbiamo alzato per la prima volta la serranda, con l’emozione a mille e il profumo delle nostre pizze che invadeva la strada. Invece è già passato un anno intero! Un anno fatto di impasti, sperimentazioni, sorrisi e, soprattutto, della vostra straordinaria fiducia.

Per ringraziare tutta la comunità che ci ha accolto a braccia aperte, noi del L’Angolo della Pizza abbiamo deciso di fare le cose in grande.

Spegnere la nostra prima candelina è un traguardo importante, e vogliamo festeggiarlo insieme a chi ha reso possibile tutto questo: voi.

La super promo: prendi 3, paghi 2!

Segnate questa data sul calendario: mercoledì 27 maggio.

A partire dalle ore 18:00 fino a chiusura, scatterà la nostra promozione speciale per il primo anniversario.

PROMO 3X2

Su tutte le pizze da asporto! Ordini 3 pizze e la meno cara la regaliamo noi. È l’occasione perfetta per fare festa in famiglia o organizzare una serata tra amici.

Dove e quando trovarci

Ci vediamo nel nostro punto vendita per sfornare felicità!

Quando: Mercoledì 27 Maggio

Orario: Dalle ore 18:00 fino a chiusura

Dove: Via San Giovanni Bosco 95 – Soverato

Tel: 351 331 7255

Ci teniamo a ricordarvi che, per garantirvi la massima qualità e fragranza di sempre anche in una serata di grande festa, l’impasto è preparato con amore e dedizione, proprio come ogni singolo giorno di questo primo anno.

Grazie da Luana e Massimo!

“Questo primo anno è stato un viaggio fantastico. Vedere i vostri volti soddisfatti dopo il primo morso è la nostra soddisfazione più grande. Vi aspettiamo mercoledì 27 maggio”

Non mancate, la festa non sarà la stessa senza di voi! Per evitare lunghe attese, vi consigliamo di passare a trovarci presto. Luana e Massimo vi aspettano!