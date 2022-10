Un asteroide delle dimensioni del Burj Khalifa supererà di poco la Terra ad Halloween

La distanza più vicina alla Terra sarà il 1° novembre, a circa 2,3 milioni di chilometri di distanza, circa sei volte la distanza tra la Terra e la Luna

Secondo la NASA, un asteroide grande all’incirca le dimensioni del Burj Khalifa, un grattacielo di Dubai l’edificio più alto del mondo, è in rotta per oltrepassare la Terra ad Halloween.

L’asteroide scoperto di recente è stato individuato dall’Astroid Terrestrial Impact Laser Alert System (ATLAS) della NASA e soprannominato 2022 RM4. Il sistema ATLAS esegue una scansione completa del cielo notturno ogni 24 ore ed è stato in grado di tracciare le traiettorie di oltre 700 asteroidi vicini alla Terra e 66 comete.

Gli oggetti vicini alla Terra sono definiti dalla NASA come qualsiasi corpo di grandi dimensioni entro 7,5 milioni di chilometri dalla terra. Una volta identificati, questi corpi sono attentamente monitorati dagli astronomi per qualsiasi indicazione di una deviazione dalle traiettorie previste che potrebbe costituire una minaccia per la Terra.

Il punto più vicino che raggiungerà la Terra sarà il 1° novembre, a circa 2,3 milioni di chilometri di distanza, circa sei volte la distanza tra la Terra e la Luna . In termini di vastità dello spazio esterno, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è come sorpassare qualcuno su un’autostrada a due corsie.