Un asteroide di 60 metri sfiorerà la Terra il 27 marzo

È un asteroide di circa 60 metri ed è destinato a passarci molto vicino il 27 marzo 2023.

Il suo nome è 2023 DZ2 e sebbene non porti con sé rischi per la Terra in questa sua prossima visita, non altrettanto sembrava per il 2026, quando una – seppur assai limitata – possibilità sembrava esserci di un impatto con il nostro pianeta.

Fortunatamente pericolo scampato: un aggiornamento di analisi da parte della Nasa ha portato a ridurre praticamente a zero i rischi di un evento catastrofico.

Allo stato per la precisione, il Sentry: Earth Impact Monitoring del Center for Near Earth Object Studies (CNEOS) del Jet Propulsion Laboratory della Nasa, riporta i seguenti dati per un rischio di impatto con 2023 DZ2 per il 27 marzo 2026, la data in relazione alla quale si supponeva sussistesse qualche rischio: 0,0000026 per cento di possibilità di impatto con la Terra; 1 su 38.000.000 di probabilità di impatto; 99,9999974 per cento di probabilità che l’asteroide manchi la Terra.