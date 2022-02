Un calabrese nominato membro del senato accademico dell’istituzione universitaria “Clemente XI Albani” di Tirana

Il presidente della fondazione internazionale “Papa Clemente XI-Albani” di Tirana, dott. Zef Bushati, ed il presidente del senato accademico dell’istituzione universitaria della stessa fondazione, mons. George Antony Frendo, sentito il consiglio direttivo, in conformità allo statuto dell’ente, «in considerazione delle qualità morali, civili, etiche e religiose (…) per il contributo dato alla Pace, ai valori accademici e umani ed alla realizzazione dell’Amicizia tra i Popoli, e per i meriti eccezionali che competono alla sua illustre persona», hanno deciso di nominare l’avv. Marco Grande senatore accademico dell’istituzione universitaria albanese.

L’Accademia “Papa Clemente XI-Albani” ha come precipua missione quella della ricerca, della difesa e della diffusione della dottrina del pontefice Clemente XI (Urbino 1649 – Roma 1721), e pur proiettandosi in una dimensione moderna e contemporanea, persegue il fine di attuare la cultura cristiana nell’interesse dell’umanità.

La missione scientifica dell’ente universitario poggia le proprie basi sul pensiero di Papa Clemente XI-Albani, specie con riguardo alle sue considerazioni sulla dignità della persona e sull’uso della sua ragione in conformità alla fede. L’Accademia “Clemente XI Albani” è un’istituzione destinata agli studi più raffinati e all’approfondimento delle conoscenze di più alto livello, con specifico interesse per la ricerca scientifica nei più disparati ambiti del sapere umano.

Il senato accademico ha funzioni di coordinamento e di raccordo dell’istituzione universitaria, collabora con il Rettore nelle funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche.

Sono componenti del senato accademico personalità di chiara fama, anche di livello internazionale, che hanno particolari attitudini e pregi nel campo scientifico, vi fanno parte: docenti universitari, cardinali e vescovi, ufficiali dell’esercito, persone che ricoprono, a vario titolo, incarichi istituzionali. Marco Grande è avvocato del foro di Catanzaro, ha conseguito il titolo di dottore di ricerca presso l’Università Magna Graecia, ove si era laureato con lode, è docente di Diritto processuale penale. È autore di svariate pubblicazioni in diversi ambiti della Procedura penale. È stato nominato da pochi giorni condirettore del Dipartimento di Diritto e Procedura penale “Cesare Beccaria”, istituito presso la sezione di Catanzaro dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati.