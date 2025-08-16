Un caso accertato di West Nile Virus a Borgia

Lo rende noto un post sulla pagina Facebook ufficiale del comune di Borgia che riportiamo integralmente di seguito.

Nella tarda serata di ieri l’ASP ci ha comunicato la presenza di un caso accertato di West Nile Virus.

A seguito di questa segnalazione, l’ASP effettuerà questa sera un intervento straordinario di disinfestazione sul nostro territorio.

Si tratta di un’azione prevista dal protocollo e aggiuntiva rispetto alle tre disinfestazioni già realizzate dal Comune il 28 maggio, 27 giugno e 31 luglio, a tutela della salute pubblica.

Nel frattempo, è importante che ciascuno di noi adotti alcune semplici misure di prevenzione:

• evitare ristagni d’acqua in sottovasi, secchi, grondaie e contenitori vari;

• coprire o svuotare frequentemente bidoni e serbatoi;

• cambiare spesso l’acqua di abbeveratoi e ciotole per animali;

• utilizzare zanzariere e repellenti personali, soprattutto nelle ore serali.

Vi terremo aggiornati con tempestività sugli sviluppi e sulle ulteriori disposizioni che verranno comunicate dall’ASP. Auguriamo al nostro concittadino una pronta e completa guarigione.