Un Concorso per dare forme e colori alla speranza

L’azienda Lanzellotti con sede a Squillace, specializzata nella commercializzazione di prodotti enogastronomici calabresi, ha promosso nei giorni scorsi un’iniziativa singolare quanto avvincente. Un concorso, rivolto ai bambini, chiusi in casa per le note disposizioni governative contro il contagio del corona-virus. Lo scopo dell’iniziativa è stato cercare di stimolare i più piccoli ad utilizzare la loro fantasia e creatività per rappresentare le emozioni e le speranze vissute durante questo difficile momento ma anche dare forma alla speranza del domani.

Strumenti di informazione e coinvolgimento sono stati i social con la sigla #andratuttobene, sono stati tantissimi i giovanissimi che hanno raccolto l’invito dell’azienda Lanzellotti. Fatto da segnalare le richieste di partecipazione, in piena sintonia con la società dell’informazione, non hanno conosciuto confini. Sono arrivati oltre 140 quadri, molti dei quali provenienti da diverse regioni italiane ma anche dalla Germania, Svizzera, Francia. Tra le opere partecipanti anche dei quadri realizzati da anziani ospiti presso delle case di cura del circondario . Tutte le opere partecipanti al concorso sono visionabili nelle pagine social, dove si registrano oltre 40.000 visualizzazioni, ed una parte di queste opere sono state esposte dal titolare direttamente sulle vetrine del punto vendita sito a Squillace Lido.

Ogni concorso che si rispetti prevede dei vincitori e per la scelta dei quadri da premiare si è pensato ad un ampio coinvolgimento popolare. Sia tramite i social o tramite preferenze espresse direttamente al punto vendita, si è proceduto all’individuazione dei primi tre classificati. Ma in ragione dell’elevato consenso popolare registrato nei confronti dell’iniziativa, l’azienda promotrice ha ritenuto di creare degli ex aequo per i primi tre classificati.

Sono pertanto risultati vincitori : 1° posto: Giuseppe Carvelli ( 10° anni ) di Policastro; Sveva Candelieri (6 anni) di Montepaone; 2° posto: Cecilia Spoto ( 12 anni) di Squillace; Penelope Apa ( 9 anni) di Strongoli; 3° posto: Anziani ospiti presso la Casa degli Ulivi-fondazione Betania, di Girifalco; Frances Scicchitano (5 anni) di Amaroni. Ai sei vincitori sono stati consegnati delle uova di cioccolato, formato gigante e tutti i partecipanti riceveranno in omaggio un uovo di produzione artigianale. Un’originale ed apprezzata iniziativa che conferma l’importanza di avere sul territorio aziende che oltre al perseguimento del giusto profitto abbiano creatività e responsabilità per investire sull’umano sentire dei cittadini ed in particolare per alleviare i disagi delle persone più fragili.