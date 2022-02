Un defibrillatore per l’A.S.D. Nausicaa

L’A.S.D. Nausicaa è lieta di annunciare l’ultimo e fondamentale acquisto… e non stiamo parlando di un giocatore, ma di un defibrillatore!

Difatti, in occasione della gara casalinga di campionato di giorno 5 Febbraio contro la Xenium, la società andreolese ha ricevuto da parte di Confagricoltura Catanzaro, per mano del suo Presidente Walter Placida, un defibrillatore semiautomatico, strumento salvavita ormai fondamentale, di cui tutte le Associazioni Sportive Dilettantistiche devono essere dotate per legge.

All’evento ha inoltre preso parte l’Associazione “Calabria Cardioprotetta”, gruppo nato con l’obiettivo di promuovere la cultura della prevenzione e di diffondere la conoscenza delle pratiche di primo soccorso, con lo scopo di rendere le comunità cardioprotette.

Enormemente soddisfatto il Presidente della Nausicaa, Vittorio Gualtieri che dichiara: ”dotarsi di un dispositivo a protezione dei numerosi tesserati e non è un passo importante, dal momento che il defibrillatore sarà fruibile sia durante gli allenamenti che durante le partite.

Crediamo fortemente che la sicurezza dei nostri atleti sia prioritatiria rispetto ai risultati sportivi, specie in questo momento storico attuale; per questo siamo grati a Confagricoltura ed al suo Presidente per il generoso gesto che ci consentirà di essere cardioprotetti.”

Il defibrillatore sarà dunque nella piena disponibilità dell’A.S.D. Nausicaa, tra le cui fila vi sono ben 5 dirigenti, tra cui il medico sociale, abilitati all’utilizzo dello strumento salvavita.

Un importantissimo rinforzo giunto in casa Rossoblù, che sarà sempre pronto a dare una mano, ma, speriamo, non debba mai scendere in campo.