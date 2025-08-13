Un depliant sulla produzione letteraria della scrittrice Antonietta Vincenzo distribuito nelle librerie

E’ stata pubblicata da Gigliotti Editore un depliant sulla produzione letteraria della scrittrice lametina Antonietta Vincenzo, distribuita gratuitamente nelle librerie della regione e, a Lamezia Terme, consultabile presso Mondadori book store.

Chiunque sia interessato ad avere notizie e approfondimenti sulle opere della Vincenzo, potrà sfogliare questa brochure, novità assoluta nel panorama librario. Un itinerario attraverso luoghi dell’animo dell’autrice, tra frammenti di opere, foto e riflessioni sulle tematiche che l’hanno ispirata.

Riflessioni e commenti di intellettuali, lettori e scrittori, tra cui Lina Latelli Nucifero, estimatrice dell’attività letteraria di Antonietta Vincenzo, “improntata su una copiosa produzione di romanzi che ruotano intorno ad una molteplicità contenutistica di grande attualità, intrisa di riflessi psicologici e biografici”.

Significativo omaggio ad una delle scrittrici della nostra terra, come si evince già dall’incipit: “Benvenuti nel mondo fantastico di Antonietta Vincenzo, orgoglio della nostra terra di Calabria, la penna più raffinata dell’attuale panorama letterario. Nel presentarvi i libri di Antonietta Vincenzo, edite da Gigliotti Edizioni, non rispetteremo l’ordine di pubblicazione, ma seguiremo un rigoroso disordine cronologico, in sintonia con lo spirito libero della nostra scrittrice, sprigionato in tutto il suo vigore nell’ultimo libro”.

E proprio alla penna di Antonietta Vincenzo, naturalista di professione, è stato affidato un importante progetto, la storia scritta di Villaggio Mancuso, cuore della Sila catanzarese, come la stessa autrice ricorda orgogliosamente in un suo post pubblicato sui social: “Il saluto ai visitatori di Villaggio Mancuso reca la mia firma”.

E, infatti, Antonietta è l’autrice del testo storico che campeggia nel centro di Villaggio Mancuso, per iniziativa di Mario Garofalo, del comitato “La Siletta”. Il noto organizzatore di eventi silani si è rivolto alla scrittrice lametina Antonietta Vincenzo, autrice molto amata dalla comunità silana, per realizzare l’installazione di un grande pannello di legno, recante le immagini e la storia di Villaggio Mancuso.

Il testo: “Non si può parlare di Sila Piccola senza pensare a Villaggio Mancuso, perché la montagna catanzarese si identifica con questo luogo, un gioiello della natura che deve la sua massima valorizzazione ad un’idea di Eugenio Mancuso, giovane ed abile imprenditore catanzarese.

Nel 1929, anno segnato da una grave crisi economica che coinvolse tutta l’Italia, questo dinamico giovanotto che faceva di mestiere il costruttore e aveva al proprio attivo numerose opere di notevole valore, si venne a trovare con un consistente quantitativo di legname invenduto proprio a causa della crisi e con una vasta area boschiva comprendente una segheria sul Colle della “Poverella”, nella Sila Piccola. Il giovane pioniere pensò bene di sfruttare queste due risorse per farne i punti di forza di un’idea brillante che gli sfiorava la mente: costruire un villaggio con strutture in legno, tetti fortemente spioventi, dato il clima particolarmente nevoso, e strutture architettoniche che richiamassero lo stile delle case montane delle Dolomiti.

Dal dire al fare il passo fu breve. Ingaggiata la ditta Arturo Campo di Belluno e assunti i migliori falegnami disponibili sul territorio, prese avvio la costruzione di villette monofamiliare tutte diverse l’una dall’altra nell’armonica struttura, ma unificate nella qualità del materiale, che doveva essere legname di pino, pioppo e ontano.

Ed ecco, così, venire alla luce un villaggio fiabesco, incoronato dalla presenza del Grande Albergo delle Fate, situato sull’acrocoro della Poverella e inaugurato il 16 agosto 1931. A questa imponente e innovativa struttura si aggiunsero ben presto la chiesetta “Regina Angelorum” e la “Rotonda”. Il villaggio fu poi dotato di strade d’accesso, corrente elettrica, illuminazione, rete idrica, ufficio postale e stazione dei Carabinieri, divenendo una prestigiosa meta di attrazione turistica.

L’Albergo della Fate venne scelto come location per numerosi set cinematografici, tra cui “Il lupo della Sila”, con Amedeo Nazzari e Silvana Mangano. E fu meta di altri noti attori, come Raf Vallone, Sofia Loren, Vittorio Gassman, Giovanna Ralli, in occasione di premiazioni cinematografiche. Con il passare degli anni, tuttavia, l’albergo perse il richiamo di un tempo e la sua intensa attività andò lentamente scemando, fino ad arrivare alla sua recente chiusura. Dichiarato “monumento storico nazionale”, il Grande Albergo delle Fate è stato incluso nel progetto ‘I luoghi del cuore” del FAI (Fondo Ambiente Italiano) per la valorizzazione dei beni culturali in Calabria’”.