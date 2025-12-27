​Un dono speciale per il Centro Antony: la solidarietà dei Chiaravallesi all’estero

Questa mattina presso il centro Psicoeducativo di ANTONY la visita da parte del comitato Madonna della Pietra in Svizzera-Liechtenstein è stata un grande esempio di umanità, sensibilità ed empatia. Nelle persone del vicepresidente Salvatore Gulli, Gulli Antonio e Galloro Antonio.

Un Comitato che nasce ventidue anni fa e che porta avanti la tradizione Chiaravallese in Svizzera con amore, sacrificio e legame alla tradizione.

Ogni anno il comitato devolve in beneficenza il ricavato delle donazioni alla madonna, quest’anno ha deciso di finanziare un progetto per i bambini con disabilità del centro che usufruiranno delle attività completamente in modo gratuito.

Un gesto non solo inaspettato, ma che denota una grande sensibilità da parte di tutto il comitato, che pur essendo fuori Italia, ha a cuore la comunità Chiaravallese ed è vicino a chi affronta quotidianamente difficoltà.

Progetto redatto dalla dott.ssa Staglianò e dalla sua equipe. Il progetto partirà a fine gennaio.